Предложение, от которого я не мог отказаться, - тренер, заменивший Шевченко в "Дженоа", сделал первое заявление
Новый главный тренер итальянской "Дженоа" Александер Блессин заявил, что не мог отказаться от предложения клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Остенде", из которого ушел тренер.
По словам Блессина, он и боссы "Дженоа" согласовали контракт за сутки.
"Все произошло очень быстро. Все было согласовано за 24 часа, и мне до сих пор трудно это осознать. "Дженоа" - это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб Серии А с историей, и мне предложили долгосрочный проект", - сказал Александер Блессин.
В должности главного тренера "Дженоа" Александер Блессин заменил украинца Андрея Шевченко, руководившего командой из Генуи с ноября 2021-го по январь 2022 года.
"Дженоа" в чемпионате Италии находится в зоне вылета на 19-м месте.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.
- 19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро.
- 20 января новым главным тренером Дженоа стал немец Александер Блессин.
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