Предложение, от которого я не мог отказаться, - тренер, заменивший Шевченко в "Дженоа", сделал первое заявление

Об этом сообщает официальный сайт "Остенде", из которого ушел тренер.



По словам Блессина, он и боссы "Дженоа" согласовали контракт за сутки.



"Все произошло очень быстро. Все было согласовано за 24 часа, и мне до сих пор трудно это осознать. "Дженоа" - это предложение, от которого я не мог отказаться. Это клуб Серии А с историей, и мне предложили долгосрочный проект", - сказал Александер Блессин.

В должности главного тренера "Дженоа" Александер Блессин заменил украинца Андрея Шевченко, руководившего командой из Генуи с ноября 2021-го по январь 2022 года.

"Дженоа" в чемпионате Италии находится в зоне вылета на 19-м месте.

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