Предложение Госдумы РФ признать "ЛДНР" усложнит ситуацию в Европе, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал призыв российской Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину признать "ЛДНР" эскалационным действием, которое усложнит ситуацию в Европе
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Конечно, выход России из Минских договоренностей и любые политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице "Нормандского формата", проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе", - отметил Михаил Подоляк.
Также он назвал призыв Госдумы к Владимиру Путину признать "ЛДНР" "эскалационным действием", которое усложнит ситуацию в Европе.
Михаил Подоляк подчеркнул, что даже поднятие в России вопроса о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских соглашений.
"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских договоренностей, то это лишь доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - подытожил он.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.08
Покупка 28.08Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное