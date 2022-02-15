Предложение Госдумы РФ признать "ЛДНР" усложнит ситуацию в Европе, - Подоляк

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Конечно, выход России из Минских договоренностей и любые политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице "Нормандского формата", проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе", - отметил Михаил Подоляк.



Также он назвал призыв Госдумы к Владимиру Путину признать "ЛДНР" "эскалационным действием", которое усложнит ситуацию в Европе.



Михаил Подоляк подчеркнул, что даже поднятие в России вопроса о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских соглашений.



"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских договоренностей, то это лишь доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - подытожил он.

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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