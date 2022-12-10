Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно является ловушкой, - президент Литвы
Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу в twitter .
"Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадаться в нее", - говорится в сообщении.
- 9 декабря из одесского порта вышло судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы для Сомали.
- 10 декабря Беларусь согласилась на транзит украинского зерна в литовские порты.
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