Предлагают "компенсации" за некачественные товары: Госказначейство предупредило о мошенничестве от своего имени
Госказначейство предупредило украинцев о мошенниках, которые от имени ведомства предлагают якобы компенсации за некачественные медицинские товары
Об этом сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
Согласно сообщению, на телефонную "горячую" линию Госказначейства начали поступать обращения от граждан, которые получали телефонные звонки от лиц, которые представлялись работниками ведомства и предлагали гражданам "перечислить их средства" под видом судебного сбора по уже выигранным судебным делам против производителя некачественных медицинских препаратов для получения материальной компенсации.
"Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что в компетенцию Казначейства не принадлежит инициирование возбуждения судебных дел против производителей некачественных товаров, поставщиков некачественных услуг", - подчеркнули в пресс-служба.
В ведомстве также обратили внимание, что должностные лица ГКСУ не звонят гражданам для осуществления тех или иных перечислений средств, поскольку это не входит в их компетенцию.
В ГКСУ также предостерегли граждан о перечислении ими собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы.
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