"Предлагают безумные деньги": Фьюри заявил, что снова готов сразиться с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его бой против украинца Александра Усика долен состояться в 2023 году
Об этом сообщает Boxing Social .
По словам Фьюри, бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе должно состояться в 2023 году, а в Саудовской Аравии уже обсуждают его организацию.
"Многое происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются безумные деньги. Думаю, соблазн заработать $75-100 млн взял верх над Усиком, поэтому он отказался драться немедленно. Но бой должен состояться. Он должен состояться в этом году", - сказал Фьюри.
Ожидается, что вместе с британцем и украинцем в декабре во время вечера бокса также выйдут эксчемпионы мира американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 14 мая Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри сознательно сорвал переговоры о поединке, поскольку не собирался боксировать с украинцем весной 2023 года.
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