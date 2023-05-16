"Предлагают безумные деньги": Фьюри заявил, что снова готов сразиться с Усиком

Об этом сообщает Boxing Social .

По словам Фьюри, бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе должно состояться в 2023 году, а в Саудовской Аравии уже обсуждают его организацию.

"Многое происходит в Саудовской Аравии, обсуждаются безумные деньги. Думаю, соблазн заработать $75-100 млн взял верх над Усиком, поэтому он отказался драться немедленно. Но бой должен состояться. Он должен состояться в этом году", - сказал Фьюри.

Ожидается, что вместе с британцем и украинцем в декабре во время вечера бокса также выйдут эксчемпионы мира американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).