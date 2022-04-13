Предлагаю РФ обменять этого вашего "воина" на наших ребят в плену, - Зеленский о Медведчуке
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука, пойманного СБУ
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
По словам президента, символично, что Медведчук был пойман в День космонавтики.
"Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали! Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - говорится в обращении Зеленского.
- Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма.
- Эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение, что пойманного Медведчука следует использовать , чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя.
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