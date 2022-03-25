Предлагаю рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу в Украине и Великобритании, – президент УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко предложил подать совместную заявку с Великобританией на проведение ЧМ по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьера Великобритании Бориса Джонсона за столь замечательную инициативу! В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована! Наше государство уже принимало! матчи финальной части Евро-2012. Поэтому предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира в Украине и Великобритании", - написал Андрей Павелко.
Президент УАФ уверен, что Украина сможет провести ЧМ после победы в войне и восстановлении инфраструктуры.
"Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и будет способствовать ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и возобновления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне! Слава Героям! Слава Украине!" – завершил сообщение президент УАФ Андрей Павелко.
Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре, ЧМ-2026 – в США, Канаде и Мексике.
Место проведения ЧМ-2030, которое пройдет ровно через 100 лет после первого в истории чемпионата мира, пока не определено.
На ЧМ-2030 уже претендуют Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили; Марокко, Тунис и Египет; Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия; Греция, Болгария, Сербия и Румыния; Испания и Португалия; Япония и Китай.
- 24 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал планы России провести чемпионат Европы 2028 "за пределами сатиры" и рекомендовал организовывать турнир в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное