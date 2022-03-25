Предлагаю рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу в Украине и Великобритании, – президент УАФ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьера Великобритании Бориса Джонсона за столь замечательную инициативу! В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована! Наше государство уже принимало! матчи финальной части Евро-2012. Поэтому предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира в Украине и Великобритании", - написал Андрей Павелко.



Президент УАФ уверен, что Украина сможет провести ЧМ после победы в войне и восстановлении инфраструктуры.



"Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и будет способствовать ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и возобновления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне! Слава Героям! Слава Украине!" – завершил сообщение президент УАФ Андрей Павелко.



Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре, ЧМ-2026 – в США, Канаде и Мексике.



Место проведения ЧМ-2030, которое пройдет ровно через 100 лет после первого в истории чемпионата мира, пока не определено.



На ЧМ-2030 уже претендуют Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили; Марокко, Тунис и Египет; Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия; Греция, Болгария, Сербия и Румыния; Испания и Португалия; Япония и Китай.

24 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал планы России провести чемпионат Европы 2028 "за пределами сатиры" и рекомендовал организовывать турнир в Украине.

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