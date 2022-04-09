Предлагаю перенести День победы во Второй мировой войне на 8 мая, а 9 мая сделать Днем траура – Портников

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Портников подчеркнул, что таким образом 9 мая будет не празднованием, а Днем траура: "Тогда это будут не празднование и радостные походы… Вообще не понимаю, чему тут радоваться. Тут нужно плакать", – сказал публицист.



Он добавил: "Я хочу, чтобы эта дата – 9 мая исчезла в конце концов, исчезла из нашего календаря праздников. И чтобы те, кто это еще празднуют наконец-то поняли это. Никто не отменяет День победы во Второй мировой войне – отмечайте его 8 мая, однако не празднуйте 9. Это гораздо важнее, чем демонтировать памятники Пушкину или переименовывать улицы. Потому что "9 мая" – это и есть та часть политической культуры, которая привела к тому, что мы сейчас имеем".



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