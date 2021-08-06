"Предлагаю не ждать и сделать прививку": Ляшко прокомментировал вероятность локдауна в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что при достаточном уровне прививок в Украине могут не вводить локдаун
Об этом он заявил в эфире 1 + 1.
"Ждать локдауна, не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - сказал Ляшко.
По его словам, во время непребывания в "зеленой зоне" учебные заведения и учреждения культуры будут работать только при 80% вакцинированного персонала,
- Ранее Ляшко пообещал, что в Украине будут делать 1 млн прививок против COVID-19 за неделю.
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