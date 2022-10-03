Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Это все на*балово… предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали за Россию", - говорит россиянка.

Ее муж - военный Псковской дивизии, в Донецкой области попал в окружение ВСУ, делится: "Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет - уже уехали. А их голоса все равно посчитаны".

Жена добавляет, что РФ заставляла оставшихся украинцев под страхом чуть ли не депортации: "Если нет, то сваливайте отсюда".

"Даже зная о фейковости этих "референдумов", которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они освободители", - комментируют перехваченный разговор в СБУ.

28 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендума на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир продолжит поддерживать Украину после проведения псевдореферендума на оккупированных территориях.

30 сентября Путин подписал "соглашения " о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

30 сентября стало известно, что более 25 стран ЕС решительно исключают и безоговорочно осуждают незаконную аннексию РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Молдовы Мая Санду осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

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