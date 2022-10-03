"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу", чтобы они проголосовали за РФ": россияне о псевдореферендуме, - перехват
СБУ перехватила разговор, где россиянка с мужем-рашистом обсуждают "референдум". Оказывается, что посчитали даже "голоса" уехавших из оккупации украинцев, а некоторым предлагали автомашину
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Это все на*балово… предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали за Россию", - говорит россиянка.
Ее муж - военный Псковской дивизии, в Донецкой области попал в окружение ВСУ, делится: "Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет - уже уехали. А их голоса все равно посчитаны".
Жена добавляет, что РФ заставляла оставшихся украинцев под страхом чуть ли не депортации: "Если нет, то сваливайте отсюда".
"Даже зная о фейковости этих "референдумов", которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они освободители", - комментируют перехваченный разговор в СБУ.
- 28 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендума на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир продолжит поддерживать Украину после проведения псевдореферендума на оккупированных территориях.
- 30 сентября Путин подписал "соглашения " о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.
- 30 сентября стало известно, что более 25 стран ЕС решительно исключают и безоговорочно осуждают незаконную аннексию РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
- Президент Молдовы Мая Санду осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.
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