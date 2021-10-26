Предлагали до $300 тыс: Арахамия предположил, что в санкционный список криминалитета ошибки внесли намеренно.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об умышленном допущении 108 технических ошибок в списке санкций СНБО против криминалитета
Об этом передает Liga.net .
Арахамия считает, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно.
Он отметил, что "разного рода люди" сообщают, что коррумпированные работники правоохранительных органов якобы приходили к ним и предлагали от $100 тыс. до $300 тыс. вознаграждения, чтобы допустить ошибки при составлении санкционного списка криминалитета, чтобы подсанкционные лица имели возможность передвигаться за границу.
"Просто продавали этот список и все – к сожалению, да. Правда жизни", – добавил Арахамия.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в решении Совбеза было сделано 108 ошибок по введению санкций против криминальных авторитетов и это была ошибка МВД.
- Глава МВД Денис Монастырский назвал список ошибок, допущенных при формировании санкционного списка криминалитета.
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