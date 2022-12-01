Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины

Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и "сдавала" агрессору участников движения сопротивления. Так она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум.

Для обеспечения поддержки "новой власти" и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" с Россией в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками.

В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала "жалобы" к оккупационным органам и репрессиям. Она передала оккупантам "списки" украинских патриотов, которые потенциально могли сопротивляться агрессору.

После освобождения Лимана коллаборант пыталась скрываться. Однако это не удалось. Злоумышленницу задержали, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его приспешников

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