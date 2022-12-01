Предлагала сухпайки в обмен на поддержку агрессора и "сдавала" участников движения сопротивления: в Лимане задержала пособницу оккупантов
Во время захвата Лимана местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации. Ее назначили "председателем микрорайона "Северный"
Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины
Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и "сдавала" агрессору участников движения сопротивления. Так она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум.
Для обеспечения поддержки "новой власти" и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" с Россией в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками.
В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала "жалобы" к оккупационным органам и репрессиям. Она передала оккупантам "списки" украинских патриотов, которые потенциально могли сопротивляться агрессору.
После освобождения Лимана коллаборант пыталась скрываться. Однако это не удалось. Злоумышленницу задержали, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
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