Гид по Львову поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Общественная организация "Visit Ukraine" запустила туры по городам, пострадавшим от войны. После ряда обращений информацию о турах убрали с сайта: нет Бучи, Ирпеня и Мариуполя. То есть они предлагали экскурсии в оккупированный Мариуполь. Такие туры стоили 50 евро. Туризм памяти и скорби должен быть, но не в стране, которая находится в состоянии войны. Мы не можем быть уверены в безопасности туристов, ведь прилететь может куда угодно", - отметила Николаева.

Член "Гильдии гидов" добавила, что появление информации о турах вызвало волну критики и возмущения.

"Этот кейс произошел в понедельник, 15 августа. Я ждала несколько дней, что директор организации или от имени самой Visit Ukraine появится информация, мол, это была пиар-акция для привлечения внимания. Но этого не произошло. В то же время много коллег – работников туризма писали гневные сообщения в соцсетях, обращались к директору Visit Ukraine Антону Тараненко, что это недопустимо, прикрываясь дарк-туризмом, зарабатывать в условиях войны на трагедии", - отметила Анна Николаева.

11 августа пресс-служба украинского туроператора Join UP! сообщила, что для оставшихся в стране украинцев запустили два варианта путешествий : автобусные туры из Киева и регионов и авиатуры из ближайших аэропортов стран-соседей.

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