Об этом сообщили в НАБУ.

По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием. Он предложил полицейским 150 тысяч, не уточнив, о какой денежной единице идет речь. Однако, как добавили следователи, факт такого предложения независимо от предложенной суммы является наказанным коррупционным преступлением.

Расследование было начато 2 февраля 2022 года по материалам журналистского расследования одного из изданий. В начале сентября НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении, а уже в конце сентября завершили следствие.

Действия народного депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, однако, учитывая изложенные данные, понятно, что речь о народном депутате Александре Трухине.

23 августа 2021 года появилась информация о том, что Трухин в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП на трассе по дороге из Полтавы в Киев. Позже это дело было передано в ДБР. Впоследствии появилось видео, подтверждающее его вину в ДТП.

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский поддержал это решение.

Позже ДБР заявило, что им не предоставили никаких материалов, подтверждающих вину Трухина. Одновременно в МВД отрицали попытки депутата "договориться" с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Впоследствии в Офисе генпрокурора подтвердили слова ДБР. Видео не передали, поскольку оно вроде бы не сохранилось. Одновременно с этим ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки Трухина.

В феврале 2022 года стало известно, что ДБР не назначали и не проводили экспертизу видео с доказательствами, предоставленными журналистами.

25 августа Дарницкий райсуд Киева оштрафовал на 850 грн помощника депутата Полтавского облсовета Виктора Склему. В августе 2021 года он ехал в машине вместе с Трухиным и взял на себя вину.

7 сентября Трухин сам сообщил, что получил подозрение по делу о прошлогоднем ДТП.

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