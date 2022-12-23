Предлагал взятку в обмен на разрешение покинуть место ДТП. Дело нардепа Трухина направили в суд
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины в подкупе полицейских
Об этом сообщили в НАБУ.
По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием. Он предложил полицейским 150 тысяч, не уточнив, о какой денежной единице идет речь. Однако, как добавили следователи, факт такого предложения независимо от предложенной суммы является наказанным коррупционным преступлением.
Расследование было начато 2 февраля 2022 года по материалам журналистского расследования одного из изданий. В начале сентября НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении, а уже в конце сентября завершили следствие.
Действия народного депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, однако, учитывая изложенные данные, понятно, что речь о народном депутате Александре Трухине.
- 23 августа 2021 года появилась информация о том, что Трухин в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП на трассе по дороге из Полтавы в Киев. Позже это дело было передано в ДБР. Впоследствии появилось видео, подтверждающее его вину в ДТП.
- 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Позже ДБР заявило, что им не предоставили никаких материалов, подтверждающих вину Трухина. Одновременно в МВД отрицали попытки депутата "договориться" с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Впоследствии в Офисе генпрокурора подтвердили слова ДБР. Видео не передали, поскольку оно вроде бы не сохранилось. Одновременно с этим ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки Трухина.
- В феврале 2022 года стало известно, что ДБР не назначали и не проводили экспертизу видео с доказательствами, предоставленными журналистами.
- 25 августа Дарницкий райсуд Киева оштрафовал на 850 грн помощника депутата Полтавского облсовета Виктора Склему. В августе 2021 года он ехал в машине вместе с Трухиным и взял на себя вину.
- 7 сентября Трухин сам сообщил, что получил подозрение по делу о прошлогоднем ДТП.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное