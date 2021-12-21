Предлагал взятку на 24 млн: САП сообщила о подозрении заместителю начальника управления Минобороны

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.



Во вторник, 21 декабря, САП сообщила о подозрении заместителю начальника Управления военных представительств Министерства обороны Украины – начальнику отдела контроля работ военными представительствами Министерства обороны Украины.



По информации следствия, он предлагал аудитору взятку на сумму 24 млн грн.



В САП объяснили, что по поручению Минобороны осуществляется аудит выполнения частной компанией обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы ВСУ". Он является частью Комплексной системы мониторинга объектов Минобороны, направленных на обеспечение безопасности оборонных объектов на территории Украины.



Благодаря положительному заключению аудита компания получила бы более 400 млн грн и претендовала бы на заключение договоров по обустройству других частей системы.



Действия должностного лица квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит 4-8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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