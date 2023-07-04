Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Россияне заметили подозреваемого, когда тот распространял антиукраинские комментарии в прокремлевских телеграм-каналах и призывал наносить ракетные удары по военным объектам Николаева.

По данным правоохранителей, злоумышленник собирал точные координаты военных объектов, а также предлагал ударить по ним российскими ракетами "Кинжал".

Фото: СБУ



Также мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.



Известно, что в случае успешного выполнения задач ему обещали денежное вознаграждение на банковскую карту.

Фото: СБУ

Однако работники СБУ раскрыли планы предателя и сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

Ему грозит пожизненное заключение.