Предлагал ударить "кинжалами" по зданию СБУ и оборонному заводу: в Николаеве задержан предатель-информатор ФСБ
СБУ задержала российского агента, готовившего ракетный удар россиян по зданиям Службы безопасности Украины и оборонного завода в Николаеве
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Россияне заметили подозреваемого, когда тот распространял антиукраинские комментарии в прокремлевских телеграм-каналах и призывал наносить ракетные удары по военным объектам Николаева.
По данным правоохранителей, злоумышленник собирал точные координаты военных объектов, а также предлагал ударить по ним российскими ракетами "Кинжал".
Фото: СБУ
Также мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.
Известно, что в случае успешного выполнения задач ему обещали денежное вознаграждение на банковскую карту.
Фото: СБУ
Однако работники СБУ раскрыли планы предателя и сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).
Ему грозит пожизненное заключение.
- Служба безопасности сообщила о подозрении местному жителю Черкасс, собиравшему информацию о базировании Сил обороны и планировавшему взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.
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