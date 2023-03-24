Об этом сообщили в САП.

24 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор экс-заместителю начальника управления Министерства обороны.

"Суд поддержал позицию прокурора САП и признал указанное лицо виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства "Фортеци" - объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины", - отметили в пресс-службе.

Согласно приговору суда бывшему должностному лицу Министерства назначили наказание в виде 4,5 года заключения.