Предлагал 24 млн грн за положительный аудит спецобъекта ВСУ: экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 года заключения
Экс-чиновник Министерства обороны приговорен к 4,5 года за решеткой из-за его предложения взятки в 24 млн грн за положительный аудит обустройства спецобъекта ВСУ
Об этом сообщили в САП.
24 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор экс-заместителю начальника управления Министерства обороны.
"Суд поддержал позицию прокурора САП и признал указанное лицо виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства "Фортеци" - объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины", - отметили в пресс-службе.
Согласно приговору суда бывшему должностному лицу Министерства назначили наказание в виде 4,5 года заключения.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении бывшему чиновнику Минобороны еще в декабре 2021 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное