Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"Длинный перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала ее полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием – незаконной попыткой взять под свое управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", – говорится в заявлении.

МИД Украины осудило это преступление, которое "еще больше усугубляет риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС" и призвало все государства к последовательной позиции относительно последствий таких действий для государства-террориста.

"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам Группы Семи и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Призываем страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к нескрываемому ядерному шантажу всего мира. Рассчитываем на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны Генерального директора МАГАТЭ", – говорится в заявлении МИД.

Кроме того, в министерстве предупредили об уголовной ответственности и необратимости наказания для граждан РФ, выполняющих преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины.

«Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции. угроз в сфере ядерной безопасности", – подчеркнули в МИД Украины.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России. Энергоатом заявил, что считает "ничтожными, абсурдными и неадекватными указ Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".

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