Предельные цены на топливо будут расти, если будут расти котировки на мировых рынках, - Куюн

Такой прогноз озвучил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Хороших прогнозов нет. Потому что мы видим, что происходит с природным газом. А это и есть драйвер этого энергетического кризиса, так как потребители ищут альтернативу газовому топливу и находят его в сжиженном газе, в мазуте и тому подобное. Поэтому растут цены на нефть. Не так трагично, как на природный газ. Но если на прошлой неделе была цена 82-82 $ / баррель, то сегодня это 85-86 $ / баррель ", - сказал Куюн.

Он допускает и дальнейший рост предельных цен на топливо.

"Механизм установления рекомендованной цены базируется на мировых котировках. Соответственно, если котировки растут, то будут расти дальше в том числе и предельные цены", - сказал эксперт.

Куюн убежден, что если бы не было механизма госрегулирования, то цена на горючее была бы на несколько гривен выше той, которая есть сейчас.