Предельные цены на топливо будут расти, если будут расти котировки на мировых рынках, - Куюн
Правительство устанавливает рекомендуемые цены на бензин и дизтопливо, опираясь на мировые котировки, поэтому возможен дальнейший рост предельных цен на топливо
Такой прогноз озвучил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Хороших прогнозов нет. Потому что мы видим, что происходит с природным газом. А это и есть драйвер этого энергетического кризиса, так как потребители ищут альтернативу газовому топливу и находят его в сжиженном газе, в мазуте и тому подобное. Поэтому растут цены на нефть. Не так трагично, как на природный газ. Но если на прошлой неделе была цена 82-82 $ / баррель, то сегодня это 85-86 $ / баррель ", - сказал Куюн.
Он допускает и дальнейший рост предельных цен на топливо.
"Механизм установления рекомендованной цены базируется на мировых котировках. Соответственно, если котировки растут, то будут расти дальше в том числе и предельные цены", - сказал эксперт.
Куюн убежден, что если бы не было механизма госрегулирования, то цена на горючее была бы на несколько гривен выше той, которая есть сейчас.
- Кабмин 14 мая 2021 года ввел государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо на период действия карантина. После введения государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо некоторые сети АЗС заявили, что приостанавливают продажу премиального топлива. Впоследствии Минэкономики опубликовало разъяснение, в котором говорилось, что государственное регулирование цен не касается "брендовой премиального" горючего.
- Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,57 грн / л и дизтоплива - 24,35 грн / л, из которых вычитается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину октября. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 32,57 грн / л, дизтоплива - 31,35 грн / л.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.73
- Актуальное
- Важное