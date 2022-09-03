Предателя, охранявшего захваченные РФ мосты на Запорожье, приговорили к 15 годам

Об этом сообщили в telegram .

"По материалам военной контрразведки СБУ реальный срок заключения получил боевик террористической организации "ДНР", который в составе оккупационных группировок РФ воевал против Украины на южном фронте", - говорится в сообщении.



В конце июня этого года его задержала Служба безопасности Украины совместно с подразделениями ВСУ во время боевого столкновения в Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Известно, что осужденный – житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой народной милиции "ДНР". На "должности" гранатометчика активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на Востоке Украины.



С началом полномасштабного вторжения воевал против Украины в составе 129-го стрелкового полка 70-й армии ВС РФ.

Затем его назначили "охранять" захваченные мосты на Запорожье, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов на передний край.



"На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности в ходе расследования, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

1 сентября СБУ сообщила , что разоблачила в Сумской области агента РФ, который сообщал врагу о перемещениях ВСУ.

2 сентября СБУ задержала в Харьковской области мужчину и женщину, которые передавали оккупантам информацию о ВСУ и паролях на блокпостах, а также о патриотически настроенных харьковчанах.