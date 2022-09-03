Предателя, охранявшего захваченные РФ мосты на Запорожье, приговорили к 15 годам
По материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет тюрьмы предателю, "охранявшему" для России захваченные мосты на Запорожье
Об этом сообщили в telegram .
"По материалам военной контрразведки СБУ реальный срок заключения получил боевик террористической организации "ДНР", который в составе оккупационных группировок РФ воевал против Украины на южном фронте", - говорится в сообщении.
В конце июня этого года его задержала Служба безопасности Украины совместно с подразделениями ВСУ во время боевого столкновения в Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Известно, что осужденный – житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам так называемой народной милиции "ДНР". На "должности" гранатометчика активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на Востоке Украины.
С началом полномасштабного вторжения воевал против Украины в составе 129-го стрелкового полка 70-й армии ВС РФ.
Затем его назначили "охранять" захваченные мосты на Запорожье, которые враг использовал для переправки оружия и боеприпасов на передний край.
"На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности в ходе расследования, суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
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