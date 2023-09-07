"Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области
Журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что за работу на псевдовыборах, в так называемых избирательных комиссиях в Запорожской области, оккупанты платят 10 тыс. рублей
Об этом она заявила в эфире телеканала "Эспрессо".
"Люди, которые добровольно ушли, работающие в избирательных комиссиях, это безусловно коллаборанты и предатели. Можно только об их вине говорить, если увидеть, как именно происходит у них так называемый избирательный процесс. Эти люди ходят с урнами, вместе с вооруженными российскими автоматчиками". Они ходят по квартирам, по зданиям, и заставляют людей под дулами автоматов за что-то голосовать", - рассказала Сысоева.
Предатели также среди списков тех людей, которые назвали себя кандидатами, их имена уже известны.
"Кроме тех, кто решил построить карьеру в оккупационных властях, там есть еще и военные преступники. Нам сообщают с оккупированных территорий, что они узнают людей, проживавших на тех территориях, но ушли еще с 2014 года воевать за Россию. И фактически , это военные преступники, потому что они убивали украинских военных, украинских людей, а теперь они объявили себя кандидатами", - говорит депутат.
Около 3 тысяч человек помогают оккупантам в подготовке "выборов" в Запорожье
Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
В большинстве своем так называемые "агитаторы, наблюдатели и участники избирательного процесса" были привезены из континентальной части России. Ведь местное население отказалось участвовать в этом.
"Если мы проанализируем всех тех, кто местные, то это люди, многих из которых мы не знали до полной оккупации нашего города, или это те люди, которые были под уголовным преследованием наших украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года", – подытожил. Федоров.
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