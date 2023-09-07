Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости "Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области
Эксклюзив

"Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области

7 сентября, 2023 четверг
16:11
Новости

Журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что за работу на псевдовыборах, в так называемых избирательных комиссиях в Запорожской области, оккупанты платят 10 тыс. рублей

Об этом она заявила в эфире телеканала "Эспрессо".

"Люди, которые добровольно ушли, работающие в избирательных комиссиях, это безусловно коллаборанты и предатели. Можно только об их вине говорить, если увидеть, как именно происходит у них так называемый избирательный процесс. Эти люди ходят с урнами, вместе с вооруженными российскими автоматчиками". Они ходят по квартирам, по зданиям, и заставляют людей под дулами автоматов за что-то голосовать", - рассказала Сысоева.

Предатели также среди списков тех людей, которые назвали себя кандидатами, их имена уже известны.

"Кроме тех, кто решил построить карьеру в оккупационных властях, там есть еще и военные преступники. Нам сообщают с оккупированных территорий, что они узнают людей, проживавших на тех территориях, но ушли еще с 2014 года воевать за Россию. И фактически , это военные преступники, потому что они убивали украинских военных, украинских людей, а теперь они объявили себя кандидатами", - говорит депутат.

Около 3 тысяч человек помогают оккупантам в подготовке "выборов" в Запорожье

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

В большинстве своем так называемые "агитаторы, наблюдатели и участники избирательного процесса" были привезены из континентальной части России. Ведь местное население отказалось участвовать в этом.

"Если мы проанализируем всех тех, кто местные, то это люди, многих из которых мы не знали до полной оккупации нашего города, или это те люди, которые были под уголовным преследованием наших украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года", – подытожил. Федоров.

  • 7 сентября в Запорожье правоохранители задержали горожанина , который в соцсетях призвал помогать российским оккупантам и поднять флаг РФ на историческом острове Хортица.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области
Запорожье
военные силы Украины
Война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
6 сентября, 2023 среда
Минобороны планирует аудит, цифровизацию ВЛК и введение военного е-билета, - Умеров
6 сентября, 2023 среда
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
6 сентября, 2023 среда
Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
16:16
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
16:03
В результате подрыва плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, – Укргидроэнерго
16:00
OPINION
Юрий Бутусов
Надеюсь, что президент осудит это преступное голосование парламента
15:59
Украинский трейлер сериала "Люпен" вышел на Netflix
15:45
Игорь Коломойский
Коломойскому и 5 экс-чиновникам ПриватБанка объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн
15:25
Разведка США считает, что у Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года
15:24
Аналитика
Все об украинцах за границей: кто они, где и как их вернуть. Исследование
15:18
Российские захватчики готовят массовку для псевдоголосования на ВОТ
15:14
Министр финансов рассказал о приоритетах, рисках и ожидаемых изменениях в бюджете-2024
15:14
В Мексике отменили уголовное наказание за аборты
15:08
электроэнергиия
Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме
15:03
На базе ПВК Вагнера в Мали зафиксировали турецкие БПЛА Bayraktar, - СМИ
14:58
ЮНЕСКО рекомендует урегулировать использование искусственного интеллекта в образовании
14:35
СБУ задержала жителя Запорожья: призывал помогать армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице
14:23
Гумпомощь, восстановление медучреждений, реабилитация и обмен опытом: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере здравоохранения
14:05
OPINION
Путин-Эрдоган. Встреча с нулевым результатом
14:02
ВМС ВСУ: четыре гражданских судна вышли из украинских портов на южном побережье
13:55
Пограничники подняли украинский флаг в Строевке и Тополях на Харьковщине
13:47
Обновлено
Операция на Змеином, высадка в Крыму и вербовка пилота Ми-8: в Украине отмечают День военной разведки
13:39
Эксклюзив
москва, кремль
Без деимпериализации РФ вернется с войной максимум через 7 лет после нашей победы, – общественный деятель Пекарь
13:38
В Украине ограничат выезд для стоящих на военном учете женщин - нардеп
13:38
Обновлено
Россияне ударили по гражданскому объекту в Запорожской области, предварительно – баллистической ракетой
13:18
OPINION
Андрей Яницкий
Цугцванг Зеленского из-за НЕоткрытия деклараций чиновников
13:13
Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 4 прифронтовых регионов Украины
13:01
Зеленский представил нового министра обороны и озвучил задачи, стоящие перед Умеровым
12:45
Обновлено
Йенс Столтенберг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
12:38
Новости компаний
Производитель "Моршинской" призывает как можно быстрее национализировать доли Фридмана и других подсанкционных акционеров юридически безупречным способом
12:33
Лидеры G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, – Bloomberg
12:25
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии
12:23
Обновлено
Россияне атаковали Херсонщину из артиллерии и БПЛА: погиб мужчина, двое раненых
12:22
Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта
12:22
СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие из деоккупированных территорий
12:09
ВАКС оставил судью Князева под стражей до 16 октября
12:00
OPINION
Резников таки рассорился с обществом
11:56
Для поддержки ветеранов войны: США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов
11:55
Обзор
Большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно, а Блинкен обещает Украине дополнительный миллиард долларов. Акценты мировых СМИ 7 сентября
11:50
В Украине будет солнечно и сухо: прогноз погоды на 8 сентября от Натальи Диденко
11:42
стекло
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкий Şişecam Group
11:39
Обновлено
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
11:29
Обновлено
В МВД уточнили количество жертв удара РФ по Константиновке 6 сентября: 16 человек погибли, 33 пострадали
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV