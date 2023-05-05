Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"ГБР сообщило о подозрении удерживавшего за решеткой украинских патриотов инспектору колонии из Херсона. Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инспектору отдела надзора и безопасности ГУ "Северная исправительная колония (№90)", который по указанию оккупантов удерживал за решеткой херсонских партиотов", - пишет ведомство.

После временной оккупации части Херсонской области инспектор сотрудничал с рашистами.

Злоумышленник занял "должность младшего инспектора" в незаконно созданном органе на базе захваченного исправительного учреждения. Коллаборант удерживал под стражей украинских патриотов, которых враг бросал в камеры за неповиновение. Также фигурант призвал своих друзей и знакомых работать с российскими оккупантами.

После деоккупации Херсона инспектор не успел скрыться и пытался скрываться. Во время обысков в его доме были обнаружены доказательства сотрудничества с врагом.

Колаборанту сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.