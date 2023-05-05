Предатель в колонии: инспектору из Херсона, который удерживал за решеткой патриотов, объявили подозрение
ГБР сообщило о подозрении инспектору из Херсона, который работал на российских оккупантов и удерживал за решеткой украинских патриотов
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
"ГБР сообщило о подозрении удерживавшего за решеткой украинских патриотов инспектору колонии из Херсона. Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инспектору отдела надзора и безопасности ГУ "Северная исправительная колония (№90)", который по указанию оккупантов удерживал за решеткой херсонских партиотов", - пишет ведомство.
После временной оккупации части Херсонской области инспектор сотрудничал с рашистами.
Злоумышленник занял "должность младшего инспектора" в незаконно созданном органе на базе захваченного исправительного учреждения. Коллаборант удерживал под стражей украинских патриотов, которых враг бросал в камеры за неповиновение. Также фигурант призвал своих друзей и знакомых работать с российскими оккупантами.
После деоккупации Херсона инспектор не успел скрыться и пытался скрываться. Во время обысков в его доме были обнаружены доказательства сотрудничества с врагом.
Колаборанту сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.
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