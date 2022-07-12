Алексей Аврамченко проходил службу на территории АР Крым и не вернулся на континентальную территорию Украины в указанный срок, сообщает офицер Анатолий Штефан у себя на facebook-странице .

Полковник перешел на военную службу к оккупантам. Аврамченко был одним из тех, кто опустил украинский флаг в воинской части А-1668 и поднял флаг российских захватчиков.

По сообщению Анатолия Штирлица, Аврамченко был ликвидирован украинскими военными.

"Аврамченко совершил "шаг доброй воли" - "официально денацифицировался и демилитаризовался".

5 июля СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины.

7 июля за государственную измену и подготовку террористического акта на Закарпатье уроженца Луганщины приговорили к 12 годам заключения.

12 июля в Ривненской области к 8 годам тюремного заключения приговорили украинца, участвовавшего в террористической деятельности так называемой ДНР и оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным на временно неподконтрольной Донетчине.

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