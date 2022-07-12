Предатель Украины полковник Алексей Аврамченко совершил "шаг доброй воли"
Аврамченко был одним из тех, кто опустил украинский флаг в воинской части А-1668 и поднял флаг российских захватчиков
Алексей Аврамченко проходил службу на территории АР Крым и не вернулся на континентальную территорию Украины в указанный срок, сообщает офицер Анатолий Штефан у себя на facebook-странице .
Полковник перешел на военную службу к оккупантам. Аврамченко был одним из тех, кто опустил украинский флаг в воинской части А-1668 и поднял флаг российских захватчиков.
По сообщению Анатолия Штирлица, Аврамченко был ликвидирован украинскими военными.
"Аврамченко совершил "шаг доброй воли" - "официально денацифицировался и демилитаризовался".
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