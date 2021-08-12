Преданный контракту с "Аль-Айном". Если клуб решит, что я должен уйти, возглавлю сборную Украины, - Ребров

Об этом сообщает vZbirna .



По словам Реброва, он был бы очень рад, если бы возглавил сборную Украины.



"Был бы, безусловно, рад, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но я сейчас здесь, я предан своему контракту. Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я приму работу главным тренером сборной Украины", - сказал Ребров.

С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он изменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

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