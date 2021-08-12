Преданный контракту с "Аль-Айном". Если клуб решит, что я должен уйти, возглавлю сборную Украины, - Ребров
Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что предан своему клубу, но если его отпустят, то он готов возглавить сборную Украины
Об этом сообщает vZbirna .
По словам Реброва, он был бы очень рад, если бы возглавил сборную Украины.
"Был бы, безусловно, рад, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но я сейчас здесь, я предан своему контракту. Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я приму работу главным тренером сборной Украины", - сказал Ребров.
С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он изменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
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