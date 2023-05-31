Об этом информирует Государственное бюро расследований.

После 24 февраля 2022 года злоумышленники предали присягу и начали работать в незаконно созданном органе - один занял должность заместителя командира взвода патрульно-постовой службы "народной милиции", а другой - стал старшим инспектором.

Один из фигурантов совместно с российскими спецслужбами проводил "карательные операции", в том числе изымал имущество у патриотически настроенных мирных жителей, чтобы принудить их к повиновению.

"Также он участвовал в обысках дома у местного главы общины. Фигурант ставил должностного лица и его несовершеннолетних детей на колени, приставлял им к виску оружие, угрожал депортацией или даже расстрелом в случае несогласия работать на оккупационный режим", - рассказали правоохранители.

В настоящее время злоумышленники до сих пор работают на врага: "контролируют" порядок, агитируют сотрудничать с РФ и получают зарплату в рублях.

Сотрудники ГБР заочно сообщили двум бывшим правоохранителям из Геническа о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы.