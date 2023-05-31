Предали присягу и издевались над мирными жителями: экс-правохранителям из Геническа грозит пожизненное заключение
Двое бывших правоохранителей из Геническа перешли на сторону РФ, участвовали в карательных операциях. Один из них приставлял оружие к виску главы общины и его детей
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
После 24 февраля 2022 года злоумышленники предали присягу и начали работать в незаконно созданном органе - один занял должность заместителя командира взвода патрульно-постовой службы "народной милиции", а другой - стал старшим инспектором.
Один из фигурантов совместно с российскими спецслужбами проводил "карательные операции", в том числе изымал имущество у патриотически настроенных мирных жителей, чтобы принудить их к повиновению.
"Также он участвовал в обысках дома у местного главы общины. Фигурант ставил должностного лица и его несовершеннолетних детей на колени, приставлял им к виску оружие, угрожал депортацией или даже расстрелом в случае несогласия работать на оккупационный режим", - рассказали правоохранители.
В настоящее время злоумышленники до сих пор работают на врага: "контролируют" порядок, агитируют сотрудничать с РФ и получают зарплату в рублях.
Сотрудники ГБР заочно сообщили двум бывшим правоохранителям из Геническа о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы.
- Также недавно заочно объявили подозрение пособнику захватчиков из Херсона, который во время оккупации сдавал им патриотически настроенных односельчан и снабжал российских военных продовольствием и материальными ресурсами.
- Кроме того, Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную меру .
- В то же время старосте села в Донецкой области, которая перешла на сторону врага и сливала информацию об односельчанах, заочно объявили подозрение в госизмене и коллаборационизме.
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