Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В 2014 году, после захвата оккупантами воинской части в Крыму, украинский военный отказался передислоцироваться в Николаев и присягнул на верность агрессору. В то же время, его жена-военнослужащая вместе со своим подразделением переместилась на подконтрольную Украине территорию.

"В настоящее время предатель воюет против Украины в должности главного сержанта батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетного дивизиона черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

Ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фото: ДБР