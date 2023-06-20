Предал присягу в Крыму: дезертиру, воюющему против Украины в составе ракетного дивизиона РФ, заочно сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему сержанту батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона из Крыма, который перешел на сторону врага и обстреливает украинские города
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В 2014 году, после захвата оккупантами воинской части в Крыму, украинский военный отказался передислоцироваться в Николаев и присягнул на верность агрессору. В то же время, его жена-военнослужащая вместе со своим подразделением переместилась на подконтрольную Украине территорию.
"В настоящее время предатель воюет против Украины в должности главного сержанта батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетного дивизиона черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.
Ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Фото: ДБР
- 19 марта 2015 года арестован первый военный из Крыма, предавший присягу и перешедший на сторону РФ.
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