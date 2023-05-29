Предал присягу и перешел на сторону врага: соратнику Пушилина сообщено о подозрении
Экс-сотруднику органов налоговой милиции Киева, который стал ближайшим соратником Дениса Пушилина после перехода на сторону РФ, сообщено о подозрении в государственной измене
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора эксработнику органов налоговой милиции г. Киева уведомлено о подозрении в государственной измене", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что экс-правохранитель в 2014 году во время вооруженной агрессии России на востоке Украины самовольно покинул место службы и через Москву отправился на временно оккупированную территорию Донбасса.
Злоумышленник изменил присяге, украинскому народу и перешел на сторону РФ. Подозреваемый стал ближайшим соратником Пушилина в псевдогосударственных органах террористической организации "ДНР".
Фото: Офис генпрокурора
В течение 2014-2018 годов правоохранитель добровольно работал на различных псевдодолжностях в "народном совете "ДНР", а в конце 2018 года возглавил "администрацию". После начала полномасштабного российского вторжения подозреваемый стал секретарем так называемого государственного комитета" "государственным органом "ДНР".
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"Он продолжал осуществлять пропагандистскую и дезинформационную деятельность, публично призвал к поддержке решений и действий РФ, вооруженным формированиям и оккупационным администрациям государства-агрессора на территории других областей Украины", - добавили в прокуратуре.
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