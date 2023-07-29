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OPINION

Пребывание за рубежом почти 3 млн украинок может стоить десятину довоенного ВВП

Богдан Данилишин
29 июля, 2023 суббота
16:01
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

По результатам очередного ежемесячного опроса предприятий "Украинский бизнес во время войны", проводимого Институтом экономических исследований и политических консультаций, в июне по сравнению с маем вырос индекс оценки текущей финансово-экономической ситуации, а ожидания предприятий по изменениям финансово-экономической ситуации в полугодовой перспективе остаются оптимистичными, увеличившись с 0.43 до 0.46. В подтверждение положительных тенденций в краткосрочной перспективе также указывают улучшенные оценки Института роста реального ВВП в мае и июне: 21% и 15% соответственно (на фоне низкой базы сравнения).

С другой стороны, среднесрочные перспективы остаются не слишком оптимистичными: двухлетние ожидания перспектив расширения деловой активности несколько ухудшились, а уровень неопределенности в двухлетней перспективе возрос. Также на рынке занятости есть как краткосрочные негативные явления (увеличение процента предприятий, на которых сокращалось количество работников), так и признаки структурных проблем: в июне после двухмесячного перерыва выросли трудности в поиске неквалифицированных работников и, в меньшей степени, наблюдались трудности с поиском квалифицированных работников.

В подтверждение наличия такой проблемы также свидетельствует то, что, по оценкам Bloomberg , за рубежом остается около 2.8 млн украинок трудоспособного возраста, что может "стоить" Украине около 10% (20 млрд долл. США) довоенного ВВП, а по оценкам Министерства экономики недостаток рабочей силы может составить около 4.5 млн человек уже в среднесрочной перспективе (к 2026 г.).

По данным Государственной таможенной службы, за январь-июнь 2023 г. товарооборот Украины составил $49.8 млрд, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На фоне медленного возобновления экспорта (физическое разрушение части мощностей и ухудшение логистики из-за агрессии РФ) стремительно расширяется дефицит торговли товарами: с 4.5 млрд. дол. США за первые 6 мес. 2022 г. до 11 млрд дол. США за аналогичный период 2023 г. Прекращение действия зернового соглашения и атаки РФ на портовую инфраструктуру будет оказывать дальнейшее негативное влияние на состояние этого показателя и потребовать активных действий по переориентации логистики на западной границе и осторожности в процессе валютной либерализации от Национального банка.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 25.07.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 6,4 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 18,3% до 19,75%, а также 227,3 млн долларов США (на 1 год, с/н доходность 4,71%). Наибольший спрос у инвесторов имели гривневые бумаги с погашением в июле 2026 г. (заимствованы 5 млрд гривен соответственно). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,47%.

Кроме того, в госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. В 2023 году Украина получила уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Средства предоставляются на льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС. Следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

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Валютный рынок

Заметный рост спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне устойчивого объема ее предложения обусловил увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 591 млн. долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 401 млн. долларов неделей ранее). В первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд. долларов США, что соответствует около 2 млрд. долларов США в месяц.

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. Так, по состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составляли 39 млрд дол. США (+4,5% в месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сохранялся на уровне около 700 млрд грн, в том числе более 500 млрд – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

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На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 486 льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд. грн., из них около половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило 32,6 тысяч на общую сумму 127,9 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, в июне 2023 года по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 2,1 тыс. кредитов на сумму 5,5 млрд. гривен. По состоянию на 1 июля 2023 29 банков-кредиторов обслуживали 19,3 тыс. кредитов на сумму 58,4 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,2 млрд гривен. Это около 78% от общего лимита предоставленных гарантий (36,3 млрд. гривен).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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