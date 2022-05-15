Пребывание россиян на оккупированных территориях временное – там будут флаг. закон и жизнь Украины, - Зеленский

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась", - сказал президент.

Зеленский считает, что обязательно наступит момент, когда украинцы дожмут россиян до полного признания реальности.

"Что бы они ни "креативили" в Херсоне, в Мелитополе, как бы ни изображали свою якобы власть в оккупированных районах Приазовья и Донбасса - их пребывание там временное, там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь", - подытожил он.