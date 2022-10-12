Пребывание азовцев в Турции, а не дома, является залогом дальнейшего освобождения наших пленных, - посол Украины Боднар
Азовцы, которые находятся в Турции, пока не могут вернуться домой, ведь это условие дальнейшего освобождения других украинских военных из российского плена
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Смотрите, именно пребывание азовцев в Турции, а не возвращение их домой, является залогом того, что мы можем говорить о дальнейшем возвращении наших ребят из плена. Как мы видели вчера, дополнительное количество наших пленных было освобождено. Это также один из этапов обмена и увольнения. Конечно, это было выторгованное условие и сейчас наши ребята здесь достаточно в комфортных условиях, под защитой Турции", - сказал Василий Боднар.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции отметил, что азовцы находятся в полной безопасности.
"В специальных условиях, чтобы не было угроз их безопасности и их семьям. Сама их безопасность является главной для нас сегодня. К сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы они могли общаться с внешним миром, но это не проблема для их жизни и здоровье или их пребывание в Турции", - добавил он.
- В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
- 3 октября воины из Азовстали встретились со своими семьями в Турции. Воинов также посетили руководитель Офиса президента Украины и первая леди Зеленская.
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