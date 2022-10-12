Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Смотрите, именно пребывание азовцев в Турции, а не возвращение их домой, является залогом того, что мы можем говорить о дальнейшем возвращении наших ребят из плена. Как мы видели вчера, дополнительное количество наших пленных было освобождено. Это также один из этапов обмена и увольнения. Конечно, это было выторгованное условие и сейчас наши ребята здесь достаточно в комфортных условиях, под защитой Турции", - сказал Василий Боднар.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции отметил, что азовцы находятся в полной безопасности.

"В специальных условиях, чтобы не было угроз их безопасности и их семьям. Сама их безопасность является главной для нас сегодня. К сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы они могли общаться с внешним миром, но это не проблема для их жизни и здоровье или их пребывание в Турции", - добавил он.