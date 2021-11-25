Празднование юбилея Ермака: Офис президента и сам глава ОПУ ответили на расследование
Согласно ответу, Зеленский был в резиденции в Гуте. Был ли с ним глава Офиса президента - не указывается
Об этом говорится в официальном прессрелизе ОПУ.
В ответе утверждается, что информационный запрос автора расследования на "Украинской Правде" Михаила Ткача поступил в Офис президента в день выхода материала - 24 ноября. В пресс-службе сделали вывод, что получение комментария "не предполагалось при подготовке материала".
Офис президента опроверг четырехдневное празднование дня рождения главы ОПУ Андрея Ермака и заявил, что последний справлял юбилей 22 ноября в Киеве.
"....официально сообщаем, что не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности (...) Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента", - говорится в официальном ответе.
Также отрицается использование государственных или частных самолетов в развлекательных целях.
"...не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с какими-либо бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - пишут в ОПУ.
В президентском Офисе подтвердили, что Владимир Зеленский действительно был в пятницу и на выходных (20 и 21 ноября) в государственной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области, а доставили его туда "согласно обычным протоколам по перемещению президента и его сотрудников и пользованию соответствующими объектами".
"...в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и пользования соответствующими объектами", - написали в пресс-службе. При этом не отмечается, был ли с ним глава ОПУ Андрей Ермак.
Там добавили, что вместе с президентом из официальных лиц в Гуте находился министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
В ОПУ также анонсировали, что в следующем месяце в этой же резиденции будет отмечаться День работников дипломатической службы Украины - там соберутся более ста председателей дипломатических и консульских представительств.
"Состоится специальный дипломатический форум – с соответствующей программой. Подготовка к этому форуму на месте продолжается", - подытожили в ведомстве.
- Журналисты "Украинской правды" в своем расследовании утверждают , что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем, в этот же день, вернулся в Гуту). Расследователи говорят, что президент или гости вероятно передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС и празднование длилось 4 дня.
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