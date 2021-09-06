Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 27 тыс. хасидов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировалось 27757 хасидов из 10 стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах массового скопления спасатели проводят с хасидами информационно-профилактическую работу.



Напомним, на время празднования Рош ха-Шана в Умани установили контрольно-пропускные пункты .

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