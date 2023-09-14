Празднование Рош ха-Шана: в Умань для безопасности паломников прибыла израильская полиция

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что правоохранители из Израиля начали патрулирование уже сегодня.

Известно, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 726 паломников-хасидов. В общей сложности ожидается прибытие около 30 тыс. паломников .

"С целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности на период с 12 по 19 сентября развернут сводный отряд ГУ ДСНС Украины в Черкасской области. Привлечены передвижной пункт управления ДСНС , тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки", - рассказали в МВД о мерах безопасности.

Уточняется, что в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ДСНС .

Празднование Рош ха-Шана: что известно

В августе посол Украины в Израиле Корнийчук говорил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем по двум причинам. Первая – из-за сложности обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань. "Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО, – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль, – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно вы хотите защитить своих", - сказал дипломат.

Также он отметил, что россияне могут ударить ракетами по Умани, чтобы обвинить в этом Украину.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань на празднование Рош ха-Шана. Однако они уже несколько дней прибывают в Черкасскую область.