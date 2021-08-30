Празднование Рош ха-Шана: пограничники ожидают прибытия в Умань более 20 тыс. хасидов
Украинские пограничники ожидают прибытия в начале сентября более 20 тыс. хасидов, которые приедут в Умань для празднования Рош ха-Шана
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Наибольшее количество паломников проследоватьуют через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны". Для быстрого обеспечения пропускных операций там будет привлечен дополнительный персонал пограничников.
По предварительным данным пограничники ожидают прибытия более 20 тысяч паломников.
Отмечается, что военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, чтобы избежать возможных подделок во время пропускных операций.
- По информации полиции, 50 тыс. хасидов прибудут в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана (Нового года в иудаизме)
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