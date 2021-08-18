Празднование Рош га-Шана: полиция ожидает, что в Умань приедут 50 тыс. хасидов
По информации полиции, 50 тыс. хасидов прибудут в Умань в этом году на празднование Рош га-Шана (Нового года в иудаизме)
Об этом заявил глава Нацполции Игорь Клименко на встрече с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, передает пресс-служба Нацпола в Facebook.
Cтороны отметили сотрудничества для предупреждения правонарушений.
Клименко отметил, что в Умань ожидается прибытие около 50 тыс. хасидов
"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - заявил глава Нацполиции.
Бродский отметил налаженную работу между правоохранителями двоих стран по опыту предыдущих лет.
"Полицейские Израиля приезжают сюда для помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. И благодаря вашей работе мы можем приезжать на празднование Рош Ха-Шана каждый год", - сказал посол.
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