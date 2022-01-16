Праздничный городок возле Святой Софии работает последний день

До конца дня киевляне и гости города могут полюбоваться елкой, посетить праздничную ярмарку, каток, карусель и фудкорты. Но уже завтра, 17 января, начнется демонтаж локации, передает со ссылкой на КГГА телеканал Еспресо .

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади - Дивонич, когда родился Иисус Христос. В ярмарочный городок ведут четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположен каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. Также на площади находится теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей встречают праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды.

На Владимирском проезде посетителей праздника ждет рождественская ярмарка, празднично украшенная иллюминацией, и зона фудкорта.

Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Главная елка высотой 31 метр сияет 10-километровой гирляндой. Украшают ее 20 тысяч игрушек красного и золотого цвета.

Новогодние локации на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов будут работать до 23 января.





























Фотографии - Киевская городская государственная администрация

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