Об этом сообщает RAI .

По данным экзитпола государственного телеканала, правоцентристская коалиция набирает 41-45% голосов. Левоцентристская – 25,5–29,5%.

Среди правых больше голосов получает партия Джорджии Мэлони "Братья Италии" - 22%-26%. Лидер левоцентристской коалиции – Демократическая партия – набирает 17–21%.

Вице-президент "Демократической партии" Дебора Серраккиани уже признала поражение на выборах.

"Это печальный вечер для страны. У правых - большинство в парламенте, но не в стране", - сказала Серраккиани.

По данным RAI в палате депутатов правые получат 227-257 из 400 мандатов, в сенате - 111-131 из 200 мандатов. Премьер-министром практически гарантированным станет Джорджия Мэлони.

В коалицию правых входят партия "Вперед Италия" бывшего премьера Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини, ранее известные приверженностью российскому диктатору Владимиру Путину.

9 апреля после событий в Буче Берлускони заявлял , что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным. Однако уже 21 мая он призвал Европу вынудить Украину принять условия РФ.

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