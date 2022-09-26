Правые и "союзники" Путина побеждают на парламентских выборах в Италии
По данным экзитполов, победу на досрочных парламентских выборах в Италии одерживает коалиция правых, в которую вошли партии Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, ранее известные поддержкой Владимира Путина
Об этом сообщает RAI .
По данным экзитпола государственного телеканала, правоцентристская коалиция набирает 41-45% голосов. Левоцентристская – 25,5–29,5%.
Среди правых больше голосов получает партия Джорджии Мэлони "Братья Италии" - 22%-26%. Лидер левоцентристской коалиции – Демократическая партия – набирает 17–21%.
Вице-президент "Демократической партии" Дебора Серраккиани уже признала поражение на выборах.
"Это печальный вечер для страны. У правых - большинство в парламенте, но не в стране", - сказала Серраккиани.
По данным RAI в палате депутатов правые получат 227-257 из 400 мандатов, в сенате - 111-131 из 200 мандатов. Премьер-министром практически гарантированным станет Джорджия Мэлони.
В коалицию правых входят партия "Вперед Италия" бывшего премьера Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини, ранее известные приверженностью российскому диктатору Владимиру Путину.
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9 апреля после событий в Буче Берлускони заявлял , что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным. Однако уже 21 мая он призвал Европу вынудить Украину принять условия РФ.
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