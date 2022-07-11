Об этом сообщает NHK.

После публикации результатов голосования Кисида Фумио пообещал заняться решением важнейших вопросов — пандемии коронавируса, российского вторжения в Украину и стремительно растущей стоимости жизни. Он также обещал оздоровить японскую экономику.

Кисида также подтвердил намерение резко усилить обороноспособность Японии в течение пяти лет в связи с вторжением России в Украину.

5 июля в РФ заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии в отношении Курильских островов.

8 июля в Японии покушались на экс-премьера Абэ. Синдзо Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара. Там Абе умер .

9 июля в сети появилось видео убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

В эфире Эспрессо дипломат Харченко заявил , что главной целью покойного экспремьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов.

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