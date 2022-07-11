Правящая партия Японии одержала победу на выборах
На выборах в верхнюю палату японского парламента Либерально-демократическая партия премьер-министра Кисиды Фумио завоевала более половины мест
Об этом сообщает NHK.
После публикации результатов голосования Кисида Фумио пообещал заняться решением важнейших вопросов — пандемии коронавируса, российского вторжения в Украину и стремительно растущей стоимости жизни. Он также обещал оздоровить японскую экономику.
Кисида также подтвердил намерение резко усилить обороноспособность Японии в течение пяти лет в связи с вторжением России в Украину.
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