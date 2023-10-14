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Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором

14 октября, 2023 суббота
20:50
Мир

Правящая партия Грузии проигнорировала голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию, в которой главу российских террористов Владимира Путина признали диктатором

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Резолюцию ПАСЕ об объявлении Владимира Путина нелегитимным, если он останется у власти после выборов 2024 года в РФ, поддержала только представительница грузинской оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили.

Члены правящей партии "Грузинская мечта" голосование проигнорировали. По словам главы делегации ГМ Ираклия Чиковани, часть представителей партии власти находится как наблюдатели на выборах в Польше, а у него были другие дела.

"Я не собираюсь согласовывать приоритеты нашей деятельности с вами, во-первых. Во-вторых, обществу я объяснил и сказал, что раньше, в разные годы, мы в разном составе присутствовали на сессиях ПАСЕ, поэтому здесь нет никаких оснований. Если мы обсуждаем что-то с РФ или говорим о чем-то, это происходит только по одному заданию - это восстановление нашей территориальной целостности и положение наших сограждан на оккупированных территориях", - заявил Чиковани.

Это уже не первый случай, когда руководящая партия Грузии не поддерживает резолюцию ПАСЕ. В 2022 году они не присоединились к призыву признать Россию террористическим государством.

  • 13 октября на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты поддержали резолюцию, согласно которой российского президента Владимира Путина официально признали диктатором, а его режим – диктатурой.
  • В ПАСЕ входят представители 46 европейских государств, включая страны, не являющиеся членами Евросоюза. Россия вышла из ПАСЕ в 2022 году после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.
Украина
Россия
Грузия
политика
ПАСЕ
Владимир Путин
Война с Россией
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