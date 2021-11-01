Правящая команда Зеленского продолжает давление на "Суспильне" и наступление на свободу слова, - заявление общественных деятелей и политиков

Заявление обнародовал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.



"Правящая команда Зеленского продолжает системную и грязную кампанию против журналистов "Суспильного". Выходящее на телеканале ток-шоу "Обратный отсчет" стало основным объектом этих ударов. Чуть ли не ежедневно происходят новые и новые атаки с целью дискредитации общественного вещателя и его журналистов. Льется откровенная ложь, ставится под сомнение целесообразность государственного финансирования "Суспильного". Задачей атак является уничтожение профессиональной репутации", - говорится в заявлении.



Авторы заявления считают, что президент Владимир Зеленский одобряет кампанию против журналистов "Суспильного".



Все началось с того, что представители теневого медиа-департамента Офиса Президента во главе с Подоляком в ультимативном тоне общались с редакцией "Обратного отсчета" об участии в программе представителей властной парламентской фракции "Слуга народа". Журналисты отвергли эти недопустимые ультиматумы, целенаправленное публичное давление на "Суспильне", ток-шоу "Обратный отсчет" и непосредственно на ведущих программы - Мирославу Барчук и Павла Казарина. Ведущую роль в наступлении на свободу слова отвели бывшему журналисту Лещенко. Сегодня он превратился в заангажированного тенденциозного рупора власти. Именно Лещенко регулярно обливает грязью "Суспильне" и его журналистов. О том, что властная команда одобряет такую тональность общения с журналистами и со СМИ в целом, свидетельствуют как заявление Владимира Зеленского на брифинге в Черкассах, так и публичные реакции главы теневого медиа-департамента ОПУ Подоляка", - подчеркивают подписанты.



Конфликт Офиса президента с журналистами авторы заявления считают проявлением тенденции наступления на свободу слова в Украине.



"Ситуация с общественным вещателем символизирует тревожную длительную тенденцию наступления на свободу слова в последние годы. Только в последнее время, кроме инцидента вокруг "Суспильного", произошли недопустимые и дикарские противоправные действия в отношении журналистов "Слидство.инфо" в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера, срыв показа в "Малой опере" журналистского фильма-расследования "Офшор 95". Это далеко не все примеры пренебрежительного отношения и злоупотребления властью команды Зеленского относительно медиасообщества. Важно отметить, что не стоит смешивать в одно целое случаи нарушения прав свободных СМИ с борьбой, которую государство ведет с пророссийскими пропагандистами. Мы поддерживаем ограничительные меры в отношении российских пропагандистских субъектов, которые действовали и еще действуют на территории под прикрытием средств массовой информации. Во время войны на территории Украины не место кремлевским медиа-помойкам. Мы должны защищать свободы слова настоящих журналистов и СМИ", - подчеркнули авторы заявления.



Заявление поддержали общественные и политические деятели:

Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первое декабря"

Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный посол

Даниил Лубкивский, общественный деятель

Николай Княжицкий, народный депутат от "Европейской солидарности"

Анна Гопко, глава правления Сети защиты национальных интересов АНТС

Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат VIII созыва

Владимир Вятрович, народный депутат

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI"

Андрей Левус, председатель Наблюдательного совета Украинской стратегической инициативы

Михаил Басараб, политолог

Галина Хараз, координатор проектов, посвященных Бабьему Яру в Ваад Украины

Игорь Лапин, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции, ветеран российско-украинской войны, правозащитник, народный депутат VIII созыва

Борислав Береза, глава политической партии "Экопартия Березы"

Мирослав Гай, руководитель Благотворительного Фонда Мир и Ко, член координационного Совета Движения Сопротивления Капитуляции

Карл Волох, блогер

Юрий Гончаренко, вице-президент Фонда содействия демократии

Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О. Никонорова

Валентин Балагура, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции

Тарас Гребеняк, координатор ОО "Украинское дело"

Елена Кравченко, исполнительный директор "Экология - Право - Человек"

Кирилл Данильченко, помощник руководителя Ваад Украины

Дмитрий Синченко, председатель ГО "Ассоциация политических наук"

Наталья Луковская, Руководитель отдела инноваций (R&D) в ООО "Дискавери буровое оборудование - Украина""

Владислав Грезев, глава ОО "ОПИРОРГ"

Максим Дядик, предприниматель, Меценат премии им. Георгия Гонгадзе

Арсений Князьков, киновед Национального центра Александра Довженко

Артур Харитонов, президент Либерально-демократической Лиги Украины, главный координатор Free Hong Kong Center

Илья Кононов, спикер Движения Сопротивления Капитуляции

Павел Белоус, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции

Игорь Чепкасов, общественный активист

Марина Кузнецова, общественный активист

Николай Марченко, ведущий эксперт по конституционному праву Ассоциации украинских юристов

Илья Нейман, общественный активист

Александр Хренов, активист Движения Сопротивления Капитуляции

Сергей Марцинко, руководитель ОО "БЛАГОЕ ДЕЛО"