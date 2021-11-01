Правящая команда Зеленского продолжает давление на "Суспильне" и наступление на свободу слова, - заявление общественных деятелей и политиков
Украинские политики и общественные деятели выступили с заявлением в поддержку журналистов "Суспильного" в конфликте с Офисом президента и с критикой действий власти, в чем подписанты видят наступление на свободу слова
Заявление обнародовал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"Правящая команда Зеленского продолжает системную и грязную кампанию против журналистов "Суспильного". Выходящее на телеканале ток-шоу "Обратный отсчет" стало основным объектом этих ударов. Чуть ли не ежедневно происходят новые и новые атаки с целью дискредитации общественного вещателя и его журналистов. Льется откровенная ложь, ставится под сомнение целесообразность государственного финансирования "Суспильного". Задачей атак является уничтожение профессиональной репутации", - говорится в заявлении.
Авторы заявления считают, что президент Владимир Зеленский одобряет кампанию против журналистов "Суспильного".
Все началось с того, что представители теневого медиа-департамента Офиса Президента во главе с Подоляком в ультимативном тоне общались с редакцией "Обратного отсчета" об участии в программе представителей властной парламентской фракции "Слуга народа". Журналисты отвергли эти недопустимые ультиматумы, целенаправленное публичное давление на "Суспильне", ток-шоу "Обратный отсчет" и непосредственно на ведущих программы - Мирославу Барчук и Павла Казарина. Ведущую роль в наступлении на свободу слова отвели бывшему журналисту Лещенко. Сегодня он превратился в заангажированного тенденциозного рупора власти. Именно Лещенко регулярно обливает грязью "Суспильне" и его журналистов. О том, что властная команда одобряет такую тональность общения с журналистами и со СМИ в целом, свидетельствуют как заявление Владимира Зеленского на брифинге в Черкассах, так и публичные реакции главы теневого медиа-департамента ОПУ Подоляка", - подчеркивают подписанты.
Конфликт Офиса президента с журналистами авторы заявления считают проявлением тенденции наступления на свободу слова в Украине.
"Ситуация с общественным вещателем символизирует тревожную длительную тенденцию наступления на свободу слова в последние годы. Только в последнее время, кроме инцидента вокруг "Суспильного", произошли недопустимые и дикарские противоправные действия в отношении журналистов "Слидство.инфо" в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера, срыв показа в "Малой опере" журналистского фильма-расследования "Офшор 95". Это далеко не все примеры пренебрежительного отношения и злоупотребления властью команды Зеленского относительно медиасообщества. Важно отметить, что не стоит смешивать в одно целое случаи нарушения прав свободных СМИ с борьбой, которую государство ведет с пророссийскими пропагандистами. Мы поддерживаем ограничительные меры в отношении российских пропагандистских субъектов, которые действовали и еще действуют на территории под прикрытием средств массовой информации. Во время войны на территории Украины не место кремлевским медиа-помойкам. Мы должны защищать свободы слова настоящих журналистов и СМИ", - подчеркнули авторы заявления.
Заявление поддержали общественные и политические деятели:
- Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первое декабря"
- Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"
- Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный посол
- Даниил Лубкивский, общественный деятель
- Николай Княжицкий, народный депутат от "Европейской солидарности"
- Анна Гопко, глава правления Сети защиты национальных интересов АНТС
- Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат VIII созыва
- Владимир Вятрович, народный депутат
- Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI"
- Андрей Левус, председатель Наблюдательного совета Украинской стратегической инициативы
- Михаил Басараб, политолог
- Галина Хараз, координатор проектов, посвященных Бабьему Яру в Ваад Украины
- Игорь Лапин, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции, ветеран российско-украинской войны, правозащитник, народный депутат VIII созыва
- Борислав Береза, глава политической партии "Экопартия Березы"
- Мирослав Гай, руководитель Благотворительного Фонда Мир и Ко, член координационного Совета Движения Сопротивления Капитуляции
- Карл Волох, блогер
- Юрий Гончаренко, вице-президент Фонда содействия демократии
- Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. О. Никонорова
- Валентин Балагура, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции
- Тарас Гребеняк, координатор ОО "Украинское дело"
- Елена Кравченко, исполнительный директор "Экология - Право - Человек"
- Кирилл Данильченко, помощник руководителя Ваад Украины
- Дмитрий Синченко, председатель ГО "Ассоциация политических наук"
- Наталья Луковская, Руководитель отдела инноваций (R&D) в ООО "Дискавери буровое оборудование - Украина""
- Владислав Грезев, глава ОО "ОПИРОРГ"
- Максим Дядик, предприниматель, Меценат премии им. Георгия Гонгадзе
- Арсений Князьков, киновед Национального центра Александра Довженко
- Артур Харитонов, президент Либерально-демократической Лиги Украины, главный координатор Free Hong Kong Center
- Илья Кононов, спикер Движения Сопротивления Капитуляции
- Павел Белоус, сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции
- Игорь Чепкасов, общественный активист
- Марина Кузнецова, общественный активист
- Николай Марченко, ведущий эксперт по конституционному праву Ассоциации украинских юристов
- Илья Нейман, общественный активист
- Александр Хренов, активист Движения Сопротивления Капитуляции
- Сергей Марцинко, руководитель ОО "БЛАГОЕ ДЕЛО"
- Напомним, ведущая ток-шоу на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента начал давить на журналистов программы.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление о давлении на журналистов со стороны ОПУ, отметив, что для власти "принципиально", чтобы позицию государства представляли в эфирах.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление телеведущей о давлении со стороны ОПУ, назвав его "хайпом".
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