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Главная Мир Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали

Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали

4 октября, 2023 среда
07:09
Мир

В Иране 16-летняя Армита Гараванд находится в коме после жестокого физического нападения со стороны офицеров "Полиции морали" в метро Тегерана

Об этом сообщает правозащитная группа Hengaw.

Отмечается, что на несовершеннолетнюю девушку совершили нападение в минувшее воскресенье. В результате этого пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу. В настоящее время к пациентке не допускают посетителей и даже ее родственников.

Иранские власти эту информацию опровергают, отметив, что девушка просто "обморочно" из-за низкого давления, а силовики к этому якобы не имеют никакого отношения.

  • Иранские власти ужесточили ограничения прав женщин, которые отказываются носить хиджаб. Да, их увольняют с работы и конфискуют у них автомобили.
Общество
Иран
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