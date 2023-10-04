Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали

Об этом сообщает правозащитная группа Hengaw.

Отмечается, что на несовершеннолетнюю девушку совершили нападение в минувшее воскресенье. В результате этого пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу. В настоящее время к пациентке не допускают посетителей и даже ее родственников.

Иранские власти эту информацию опровергают, отметив, что девушка просто "обморочно" из-за низкого давления, а силовики к этому якобы не имеют никакого отношения.