Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали
В Иране 16-летняя Армита Гараванд находится в коме после жестокого физического нападения со стороны офицеров "Полиции морали" в метро Тегерана
Об этом сообщает правозащитная группа Hengaw.
Отмечается, что на несовершеннолетнюю девушку совершили нападение в минувшее воскресенье. В результате этого пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу. В настоящее время к пациентке не допускают посетителей и даже ее родственников.
Иранские власти эту информацию опровергают, отметив, что девушка просто "обморочно" из-за низкого давления, а силовики к этому якобы не имеют никакого отношения.
- Иранские власти ужесточили ограничения прав женщин, которые отказываются носить хиджаб. Да, их увольняют с работы и конфискуют у них автомобили.
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