Правозащитники сообщили о новых случаях пыток в тюрьмах ОРДЛО

Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, передает Радио Свобода.

Там отметили, что получили информацию о нескольких женщинах, которых удерживает псевдовласти "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

По словам правозащитников, одна женщина была беременной на момент задержания в мае, две - имеют серьезные заболевания и не получают лечения, а четвертую пытали.



"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп выражаются в жестоком обращении с женщинами, которые находятся под стражей. Многих задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", - заявила старшая исследователь Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Юлия Горбунова.