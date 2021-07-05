Правозащитники сообщили о новых случаях пыток в тюрьмах ОРДЛО
Оккупанты в ОРДЛО пытают и жестоко обращаются с арестованными людьми
Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, передает Радио Свобода.
Там отметили, что получили информацию о нескольких женщинах, которых удерживает псевдовласти "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".
По словам правозащитников, одна женщина была беременной на момент задержания в мае, две - имеют серьезные заболевания и не получают лечения, а четвертую пытали.
"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп выражаются в жестоком обращении с женщинами, которые находятся под стражей. Многих задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", - заявила старшая исследователь Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Юлия Горбунова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное