Правозащитники: разоблаченный "экс-замминистра информации ДНР" Пряхин сбежал на оккупированную территорию

Об этом заявила Медийная инициатива по правам человека (МИПЧ) .



"Обличенный в Киеве бывший "замминистра информации" так называемой "ДНР" Владимир Пряхин сбежал на оккупированную территорию. Об этом стало известно вчера, 12 января, во время заседания Шевченковского суда", - сообщила организация.



На судебный процесс пришла адвокат российского наемника Светлана Новицкая. По ее словам, Владимир Пряхин уехал на оккупированную территорию к "больной матери".



"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась ехать", - заявила Светлана Новицкая.



В то же время в Медийной инициативе за права человека подчеркнули, что женщина не предоставила подтверждения этой информации.



На вопрос председательствующего судьи Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно.



Кроме того, Светлана Новицкая пообещала сообщить подзащитному, что следующее заседание состоится 18 марта 2022 года.



По словам прокурора, это первая неявка Владимира Пряхина в суд, поэтому попросил перенести рассмотрение дела на 18 марта. Также он подчеркнул, что обвиняемому не назначали меру пресечения.



"Как так произошло, что после задержания Владимир Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого решения об избрании или отказе в избрании меры пресечения Владимиру Пряхину в реестре найти не удалось", - подчеркнули правозащитники.

В феврале 2021 года СБУ задержала Владимира Пряхина. Следствие выяснило, что с 2014 по 2016 год тот был "заместителем министра информации ДНР". Впоследствии, 8 августа, к нему был направлен в суд обвинительный акт. В СБУ выяснили, что в 2014-2015 годах Владимир Пряхин отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей "русского мира". Наемник кафиров неоднократно заставлял украинских военнопленных врать российским журналистам о якобы умышленных артиллерийских обстрелах жилых домов со стороны ВСУ и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ русские наемники пытали военнопленных. СБУ начала производство посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности террористической организации, а также распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436 -1 Уголовного кодекса Украины.

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