Правозащитники просят Зеленского вернуть в эфир каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5" и не ограничивать свободу слова, - Княжицкий

Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий .



Он напомнил, что правозащитники уже называли решение СНБО об объединении всех общеукраинских телеканалов в круглосуточный марафон "Единые новости #UАразом ". Несмотря на то, что каналы 1+1, ICTV, "Общественное", "Рада", Интер, "Украина 24" добровольно объединились, чередуя единение новостных программ между собой, многие телеканалы продолжили вещание и в пределах телемарафона, и самостоятельно. Так, "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" 12 часов участвовали в марафоне и 12 - вещали по собственному графику или в сотрудничестве с иностранными медиа.



"Мы утверждали, что, хотя это решение серьезно ограничивает свободу слова на законных основаниях, оно непропорционально, поскольку опыт деятельности украинских медиа за 40 суток войны убедительно доказал: ограничивать свободу слова нет смысла. Стремление к свободе и талант самоорганизации нашего народа настолько мощны, что граждане готовы добровольно ограничить свои права и основные свободы без всякого принуждения, если будут испытывать в этом необходимость", - отметил Николай Княжицкий.



По его словам, журналисты сами согласовывают свои действия с военными администрациями, а украинцы внимательно следят за рекомендациями распространения информации, придерживаются их и призывают других это делать.



"Мы, правозащитники, чья деятельность в мирное время в значительной степени сводится к критике государства, - отложили эту критику и занимаемся противодействием врагу на своем "фронте". Мы не видели никакой публикации этих трех каналов, которая требовала бы коррекции со стороны государства. Поскольку плюрализм не наносит вреда во время войны, кажется принципиально важным хранить его, ведь в мирное время он является основой развитых обществ, а переоценить пользу от него просто невозможно. , – добавил депутат.



Однако 4 апреля "Прямой", "Эспрессо" и "5-й" отключили от вещания от цифровой сети Т2. По словам Николая Княжицкого, неизвестно кто отдал приказ, но он незаконный, а такое решение разъединяет украинцев и вредит борьбе с врагом.



"Следовательно, мы просим президента Украины и руководство государства вернуть в эфир телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5" и вообще воздержаться от существенных ограничений свободы слова. Свобода слова является фундаментальной ценностью, которую Украина отстаивает в войне с РФ", - подчеркнул Николай Княжицкий.



Инициаторами обращения выступили Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, член-основатель Украинской Хельсинкской Группы, узник совести в 1977-1987 гг.; Иосиф Зисельс, диссидент, бывший политзаключенный; Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы; Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель; Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека; Борис Захаров, директор благотворительного фонда "Человек и право" и Гуманитарной студии "Волна"; Харьковская правозащитная группа; Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Чугуевская правозащитная группа; Хельсинкская инициатива-ХХІ, Общественная организация "МАРТ", Центр гражданских свобод, ОО "Территория успеха", Ваад Украины, Конгресс национальных общин Украины, БО Благотворительный фонд "Человек и право", Гуманитарная студия "Волна", ОО Образовательный центр "Пространство толерантности" ", Одесская областная организация ВОО КИУ, ОО "Правозащитная Группа "СИЧ", Благотворительная организация "Фонд милосердия и здоровья", ОО "Докудейз", Медиаплатформа "Вверх", ОО "Черкасский правозащитный центр".

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