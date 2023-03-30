Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

По словам основателя, десантник Павел Филатьев, которому правозащитники помогли выехать из России во Францию, признался в том, что скрыл от Gulagu.net и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он участвовал.

"С учетом этой ситуации и негативного опыта мы прекращаем (временно приостанавливаем) программу содействия в эвакуации лиц, имеющих прямое отношение к российской армии и силовым подразделениям. Мы обязаны проанализировать этот негативный опыт и сделать все возможное, чтобы исключить подобное в будущем" , – отметил Владимир Осечкин.