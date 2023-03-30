Правозащитники приостановили эвакуацию российских силовиков за границу: один из них мог быть причастен к военным преступлениям
Правозащитники из проекта Gulagu.net приостанавливают программу эвакуации российских силовиков: один из вывезенных мужчин может быть причастен к военным преступлениям
Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.
По словам основателя, десантник Павел Филатьев, которому правозащитники помогли выехать из России во Францию, признался в том, что скрыл от Gulagu.net и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он участвовал.
"С учетом этой ситуации и негативного опыта мы прекращаем (временно приостанавливаем) программу содействия в эвакуации лиц, имеющих прямое отношение к российской армии и силовым подразделениям. Мы обязаны проанализировать этот негативный опыт и сделать все возможное, чтобы исключить подобное в будущем" , – отметил Владимир Осечкин.
- Сбежавшего в Норвегию экскомандира отделения ПИК Вагнера Андрея Медведева в феврале арестовали за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских во время задержания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное