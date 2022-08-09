Правозащитник Маси Найем показал, как выглядит после ранения

Соответствующее фото он разместил в фейсбуке и твиттере.

"Будет честно изменить фотографию, потому что такая новая реальность. Спасибо побратимам и врачам, что я жив. И благодарю вас всех за поддержку", - написал Найем и также поблагодарил фотографа Романа Николаева.

5 июня Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение.

6 июня врачи прооперировали украинского адвоката Маси Найема.

В тот же день Маси Найем пришел в себя и сообщил о потере глаза.

9 июня Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения.

19 июня Маси Найем опубликовал первое фото после ранения и операции

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