Правозащитник Маси Наем, потерявший глаз на Донбассе, стал лицом коллекции мужской одежды
Адвокат Маси Наем стал главным героем коллекции Indposhiv Casual столичного ателье индивидуального пошива мужских костюмов и сорочек
Об этом идет речь на фейсбук-странице Indposhiv Casual.
"Indposhiv Casual – новое видение мужественнности. Этой коллекцией мы хотим показать через что сейчас проходит наша страна и наши мужчины, а главное – какие изменения претерпела украинская мужская мода. Поэтому главным героем стал Маси Найем, известный правозащитник, ветеран боевых действий на Донбассе, который после вторжения вновь вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Человек со стальным характером, который, несмотря ни на что, не сломался и не сломается", – сообщают в компании.
Масси Найем - брат политика Мустафы Найема. Являлся адвокатом Сергея Стерненко, а также свидетелей по делу убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 июня Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение.
- 6 июня врачи прооперировали украинского адвоката Маси Найема.
- В тот же день Маси Найем пришел в себя и сообщил о потере глаза.
- 9 июня Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения.
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