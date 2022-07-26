Об этом говорится в ежегодном отчете о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

В отчете описано введение реформ в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за период с момента обнародования предыдущего отчета 1 декабря 2020 года до 24 февраля 2022 года.

"Несмотря на вызовы, в том числе со стороны России, Украина предприняла важные шаги по имплементации Соглашения об ассоциации. Реформы, внедренные сегодня в этом контексте, позволяют Украине с уверенностью начать новый этап отношений с ЕС по итогам решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Противоправная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины неспособна отвлечь Евросоюз от поддержки программы реформ в Украине", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Варгеи добавил, что после решения Европейского совета о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС и статуса страны-кандидата Украине необходимо продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, верховенства права, борьбы с коррупцией и фундаментальных прав.



"Это включает принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей в Конституционный суд Украины, принятие общего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора, а также завершение реформирования законодательной базы относительно национальных меньшинств и внедрение эффективных механизмов ее внедрения. ЕС будет продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути и, соответственно, совмещать эту поддержку с усилиями Украины во время ее послевоенного восстановления", – подчеркнул Варгеи.

В сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошел ряд положительных сдвигов, в частности, приняты ключевые законы, направленные на реформирование Высшего совета правосудия (ВСП) и возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В то же время, среди значительных нерешенных вопросов остается настоятельная потребность в проведении реформы Конституционного суда. Также напоминается, что процесс отбора кандидатов на должность нового руководителя САП не завершен, отмечено в документе.



Отдельно сказано, что вмешательство властей в управление НАК "Нафтогаз Украины" вызвало обеспокоенность эффективностью реформы корпоративного управления государственными предприятиями (ГП). Однако в июле 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о корпоративном управлении госпредприятиями. Его цель - привести украинское законодательство в соответствие с рекомендациями ОЭСР.



Кроме того, отмечается, что финансовый сектор Украины оставался с профицитом, несмотря на последствия кризиса covid-19. Однако развитие событий в Национальном банке Украины продолжало вызывать беспокойство относительно независимости Нацбанка и системы банковского надзора.

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