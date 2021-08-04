Правосудие должно произойти, - Боррель о смерти белоруса Шишова в Киеве
Вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель отреагировал на гибель главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова
Об этом он написал в Twitter.
"Шокированный сообщениями о том, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко", - заявил боррелий.
Он поблагодарил власти Украины за скорейшее начало расследование.
"Правосудие должно произойти", - подытожил боррелий.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- 3 августа его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались
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