Правосудие должно произойти, - Боррель о смерти белоруса Шишова в Киеве

Об этом он написал в Twitter.



"Шокированный сообщениями о том, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко", - заявил боррелий.



Он поблагодарил власти Украины за скорейшее начало расследование.



"Правосудие должно произойти", - подытожил боррелий.

Shocked by reports that Belarus activist Vital Shyshou has been found hanged in a Kyiv park. He helped many flee the Lukashenko regime's repression. Commend Ukrainian authorities for quickly opening an investigation into his death, incl his possible murder.

Justice must be done. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались