"Православному миру нужно бороться с сатанизмом, творящимся в Украине": российская пропаганда запустила новый нарратив

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Матвиенко прокомментировала выселение служителей московского патриархата из Киево-Печерской лавры. С пророссийскими священниками прекратили договор о безвозмездном пользовании зданиями Лавры.

"Нужно всему православному миру, как говорится, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится в Украине", - заявила Валентина Матвиенко.

Также резко активизировались кремлевские рупоры и пропагандисты.

"Вражеские СМИ заявляют, что власти Украины притесняют каноническое православие, пытаясь таким образом подстрекать людей к "священной войне" на религиозной почве. На самом деле возвращение Киево-Печерской лавры под контроль Украины - это важный шаг к очищению государства от российских агентов и пропагандистов" ", – пишет Центр противодействия дезинформации.