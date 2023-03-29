"Православному миру нужно бороться с сатанизмом, творящимся в Украине": российская пропаганда запустила новый нарратив
Председатель совета федерального собрания РФ Валентина Матвиенко запустила новый пропагандистский нарратив, продвигающий идею о "сатанизме в Украине"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Матвиенко прокомментировала выселение служителей московского патриархата из Киево-Печерской лавры. С пророссийскими священниками прекратили договор о безвозмездном пользовании зданиями Лавры.
"Нужно всему православному миру, как говорится, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится в Украине", - заявила Валентина Матвиенко.
Также резко активизировались кремлевские рупоры и пропагандисты.
"Вражеские СМИ заявляют, что власти Украины притесняют каноническое православие, пытаясь таким образом подстрекать людей к "священной войне" на религиозной почве. На самом деле возвращение Киево-Печерской лавры под контроль Украины - это важный шаг к очищению государства от российских агентов и пропагандистов" ", – пишет Центр противодействия дезинформации.
- Напомним, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещения.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
- 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
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